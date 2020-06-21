مصر تكشف مجددا موقف "الرباعي العربي" من قطر... فيديو

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "موقف الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" ثابت ولم يتغير فيما يتعلق بالقضية القطرية.

وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on-e"، مساء أمس السبت، إن "موقف الرباعي العربي ثابت على ما هو عليه ولم يتحدث أي تغير".

وأضاف أن "ملفات الرباعي العربي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) كبيرة وليست قاصرة على قطر فقط، وإنما في جميع القضايا التي تمس الأمن العربي كافة".

ودخلت الأزمة الخليجية هذا الشهر عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق تقدم يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.