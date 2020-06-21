توديع جثمان أسطورة العرب أبرز نجوم العصر الذهبي للكرة العراقية... فيديو

فجع العراق، صباح اليوم، الأحد، 21 حزيران/ يونيو، بوفاة أحد أبرز نجومه في العصر الذهبي للكرة العراقية، اللاعب الدولي الأسطورة، أحمد راضي، متأثرا ً بمضاعفات فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، في بغداد.

وشيع رياضيون، وإعلاميون، مع ذوي اللاعب، أحمد راضي، جثمانه من أمام مستشفى النعمان في بغداد، وسط صدمة، وحزن كبير على رحيله المبكر عن عمر 56 عاما، بعد نحو أسبوع من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وتأتي وفاة راضي، بعد 10 أيام على وفاة مدرب منتخب ناشئي العراق لكرة القدم، علي هادي عن عمر ناهز 53 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا أيضا في مطلع الشهر الجاري الذي سجل ارتفاعا قياسيا بعدد المصابين، والوفيات في عموم البلاد.

وأعلن ديوان الوقف السني، اليوم، تكفله بدفن الراحل، في مكان استحدث بمقبرة الكرخ، في بغداد، خاص بضحايا كورونا "كوفيد19".

وتدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي السابق في وقت متأخر ليلة أمس، وتوفي قبل أن يسافر إلى عمان فجر اليوم، وكان "من المفترض أن يغادر إلى العاصمة الأردنية للعلاج هناك حيث مقر إقامته".

ودخل راضي إلى المستشفى مؤخرا بعد ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته بفيروس كورونا.

#احمد_راضي



وفاة أالنجم واسطورة الكرة العراقية الكابتن #احمد_راضي بعد إصابته بفيروس #كورونا

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الجنة ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 pic.twitter.com/mwiYmrFpSg — ⊰ ‏﮼ɒαℓyα ʚིϊɞྀ ⇣˓ تقيد 💔 (@EEE8E) June 21, 2020

يذكر أن العراق يسجل إصابات ووفيات متزايدة بفيروس "كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفا و211 حالة شفاء.