كارثة إنسانية... النفط اليمنية بصنعاء تتهم التحالف العربي باحتجاز 15 سفينة

حذرت شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء، اليوم الأحد، من كارثة إنسانية نتيجة قرب نفاد مخزونها، متهمة التحالف العربي باحتجاز 15 سفينة ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة.

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" التي تسيطر على العاصمة اليمنية، قالت شركة النفط خلال مؤتمر صحافي عقدته أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء، إن "قوى العدوان تواصل احتجاز ما يزيد عن 15 سفينة محملة بما يقارب 240 ألف طن من البنزين والديزل منذ 90 يومًا، فضلاً عن السفن المحملة بالغذاء والغاز والمازوت".

وأضافت أن "المخزون المتوفر لدى الشركة من البنزين والديزل قد وصل إلى مرحلة حرجة، ولا يكفي لتموين أهم القطاعات الحيوية وهذا سيؤدي الى توقف كافة القطاعات".

وحملت شركة النفط، الأممَ المتحدة والتحالف العربي، "مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع جراء توقف كافة القطاعات الحيوية بشكل كامل نتيجة احتجاز سفن المشتقات النفطية".

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة تتخذ من جيبوتي مقرا لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.