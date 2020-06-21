السعودية تسمح بعودة دور العرض السينمائية... بشروط

أعلنت السعودية، أمس السبت، عن عودة عروض الأفلام في دور العرض السينمائية بالمملكة، بعد أشهر من الإغلاق للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع: "تعلن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن عودة عروض الأفلام في صالات ودور السينما".

ولكن وضعت الهيئة شروطا مرفقة مع إعلان عودة السينمات لمزاولة نشاطها، وهي كما أوضحتها في البيان: "تؤكد الهيئة على جميع مشغلي السينما ضرورة الالتزام الكامل بكافة التدابير الوقائية المذكورة في الدليل الإرشادي لعودة نشاط السينما، كما تدعو الزوار إلى التعاون مع مشغلي السينما باتباع التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للجميع".

بيان من الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع حول عودة عروض الأفلام في دور السينما#نعود_بحذر pic.twitter.com/gNiAo2TXjR — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) June 20, 2020

​ويأتي قرار عودة السينمات في المملكة تزامنا مع إعلان وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، أنه تقرر رفع منع التجول بشكل كامل، اعتبارا من صباح الغد، في جميع مناطق ومدن المملكة، وذلك عقب أشهر من فرض حظر التجول في المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بيان للوزارة أنه "صدرت الموافقة الكريمة على الآتي: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 21 حزيران/يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة ، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية".

وأكد البيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه يجب مراعاة التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة. والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

وألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصا كحد أقصى، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.