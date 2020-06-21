أول تعليق رسمي على إصابة رئيس لجنة بامتحانات الثانوية في مصر بفيروس كورونا

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في مصر تداولت أنباء، اليوم الأحد، عن إصابة أحد رؤساء لجان الامتحانات بفيروس كورونا، ونقله إلى المستشفى. ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى التعليق على تلك الأنباء.

وبحسب موقع "مصراوي" قال رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، تعليقا على ذلك، إن هناك تعليمات بالتعامل مع المشاركين في أعمال الثانوية العامة، وفي حال و وجود أي اشتباه بفيروس كورونا يتم استبدال أي شخص يعمل بمنظومة الامتحانات تظهر عليه الأعراض، ويتم تكليف بديل له ليؤدي العمل.

وقال حجازي، في تصريحات صحفية أدلى بها، إنه "تم اتخاذ إجراء تعقيم فوري للجنة الامتحانات، حرصا على سلامة وصحة العاملين باللجنة التي يتم فيها اكتشاف الحالة المصابة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في مصر اليوم الأحد 21 يونيو/حزيران الجاري، وتستمر حتى 21 يوليو/تموز المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان اللغة العربية.