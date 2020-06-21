في خضم وباء كورونا... ضبط شحنة أدوية منتهية الصلاحية في ميناء عراقي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، عن تنفيذها أربع عمليات ضبط في ميناء أم قصر الشمالي، مبيِنة تمكنها من ضبط حاويات تحوي أدوية مختلفة ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة في بيان نقله راديو "المربد" المحلي، أن دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليات المنفذة بموجب مذكرات قضائية، أشارت إلى تنفيذ مديرية تحقيق الهيئة في محافظة البصرة أربع عمليات ضبط في ميناء أمِّ قصر الشمالي – الرصيف 11، أسفرت عن ضبط أربع حاويات تحوي أدوية مختلفة وموادَّ غذائية منتهية الصلاحية.

وأشارت إلى تنظيم المديرية محاضر ضبط أصولية بالمبرزات والأوليات المضبوطة خلال العمليات الأربع، وتم عرضها على السيد قاضي التحقيق المختص، بغية إصدار القرارات المناسبة بصددها.

النزاهة تضبط شحنات أدوية واغذية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصرhttps://t.co/dDkPxI25Gu pic.twitter.com/3RaI7YgAPi — المربد (@Al_Mirbad) June 21, 2020

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف أيار الماضي عن تنفيذها ثلاث عمليات ضبط في ميناءي خور الزبير وأم قصر الشمالي، أسفرت عن ضبط معمل لحفر الآبار النفطية متروكا، وحاويات وسيارات تم إدخالها خلافا للقانون.

يذكر أن العراق يسجل إصابات ووفيات متزايدة بفيروس "كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفا و211 حالة شفاء.