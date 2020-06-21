لحظة دفن أسطورة كرة القدم العربية في مقبرة خاصة بضحايا كورونا... فيديو

تكتب اليوم الأحد 21 يونيو/ حزيران، سطور آخر فصل من سيرة أسطورة كرة القدم العراقية الكابتن أحمد راضي حيث يوارى جثمانه الثرى في المقبرة المخصصة لضحايا كورونا ببغداد.

وشيع رياضيون، وإعلاميون، مع ذوي اللاعب، أحمد راضي، جثمانه من أمام مستشفى النعمان في بغداد، وسط صدمة، وحزن كبير على رحيله المبكر عن عمر 56 عاما، بعد نحو أسبوع من تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وتكفل ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الاحد، بدفن جثمان أحمد راضي في مقبرة الكرخ لضحايا كورونا.

لحظه دفن المرحوم كابتن #احمد_راضي

بنفس الوقت رساله الابواق الفتن والطائفيه كلنا عراقيين لاتفرقون بين شخص وشخص

لا يضحكون عليكم النواشيط ترى يشتغلون الي يملي عليهم اربابهم

وبالنهايه كلنا بمثل هاي النكره ومحد يفيد الانسان بوقتها بس عمله الصالح

الرحمه والمغفره لجميع الموتى pic.twitter.com/QYiEx5dZ0w — محمد ناصر (@mohammednaserr7) June 21, 2020

وتلقت الرياضة العراقية والعربية صدمة جديدة وموجعة، برحيل أحد أساطيرها الكروية بوفاة النجم الأسبق أحمد راضي صباح اليوم الأحد في أحد مستشفيات العاصمة بغداد، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا.

#احمد_راضي



وفاة أالنجم واسطورة الكرة العراقية الكابتن #احمد_راضي بعد إصابته بفيروس #كورونا

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الجنة ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 pic.twitter.com/mwiYmrFpSg — ⊰ ‏﮼ɒαℓyα ʚིϊɞྀ ⇣˓ تقيد 💔 (@EEE8E) June 21, 2020

وكان من المفترض نقل أحمد راضي مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الأردنية عمّان عبر طائرة طبية خاصة لتلقي العلاج هناك، بعد جهود بذلتها شخصيات رياضية بالتعاون مع الحكومة الأردنية، لكن الموت كان سريعاً للنجم العراقي الكبير.

فيديو| آخر ظهور لإسطورة الكرة العراقية أحمدراضي أمس السبت قبل وفاته اليوم رحمه الله واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/KoLG6JJ4IJ — مستر قول الرياضية (@mestrgoal) June 21, 2020

وولد راضي في 21 أبريل نيسان 1964 في بغداد وظهرت مواهبه في سن مبكرة وتألق في صفوف فريقي الرشيد والزوراء إلى جانب المنتخب العراقي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

​يذكر أن العراق يسجل إصابات ووفيات متزايدة بفيروس "كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفا و211 حالة شفاء.