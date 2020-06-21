حيوانات بحرية تغزو الشاطئ اللبناني بشكل هائل (فيديو)

رصد رواد الشاطىء الشعبي في مدينة صيدا الواقعة جنوبي لبنان، اليوم الأحد، كميات كبيرة من قناديل البحر ما منع الكثيرين من السباحة في المياه نظرا لخطورتها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كميات كبيرة من القناديل على الشاطئ اللبناني.

وعلق رئيس جمعية أصدقاء شاطىء صيدا، كامل كزبر، على الموضوع قائلا: "انتشار القناديل وبهذه الكميات في البحر، هو ظاهرة بيئية طبيعية، أتت باكرا هذا العام، فعادة تظهر ما بين شهري تموز وآب"، عازيا الأمر لعوامل الطقس والتيارات الهوائية، وتراجع تكاثر السلاحف البحرية التي تعد القناديل وجبة غذائية أساسية لها".

وأكد كزبر أن "لا داعي للخوف"، دعا رواد الشاطىء وزيرة صيدا الى عدم السباحة، تجنبا من لسعات القناديل، مقدرا أنه خلال أسبوع ستختفي.