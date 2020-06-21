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    تظاهرات واحتجاجات وسط العاصمة بيروت، لبنان 6 يونيو 2020

    محلل سياسي: هناك توجه رسمي لبناني للتفاوض مع واشنطن للحصول على استثناءات من قانون "قيصر"

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    قانون قيصر (18)
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    قال المحلل السياسي اللبناني، د. توفيق شومان، اليوم الأحد، إن "هناك اتجاها لبنانيا رسميا إلى التفاوض مع الولايات المتحدة لمناقشة إمكانية منح لبنان بعض الاستثناءات من العقوبات التي يفرضها قانون "قيصر" على دمشق".

    وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "هذا التوجه اللبناني هو استنساخ للتجربة العراقية في هذا الإطار التي نجحت في الحصول على استثناءات من العقوبات الأمريكية على إيران في التعاملات المالية والصادرات النفطية، مشيرا إلى أن سوريا بالنسبة للبنان تماما مثل إيران بالنسبة للعراق".

    السيدة الأولى لقادة العالم
    © AFP 2020 / Miguel Medina
    أول ظهور للرئيس بشار الأسد وزوجته عقب عقوبات قانون "قيصر"
    وأشار شومان إلى أن "مجالات الاستثناءات قد ينحصر في ثلاثة عناصر: التبادل التجاري مع دول الخليج والتعاملات المالية والمصرفية والصادرات الزراعية إلى العراق التي تمر بالأراضي السورية".

    وأضاف شومان أن "الحديث ما زال يدور حاليا في لبنان عن ماهية الأثمان السياسية مقابل هذه الاستثناءات"، لافتا إلى بروز حديث عن دور فرنسي وسيط استنادا إلى مسألة اللاجئين السوريين في لبنان الذين يبلغ عددهم نحو المليونين.

    وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، ذكرت أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب و رئيس مجلس النواب نبيه بري، ناقشا خلال اجتماع لهما مبادرة الحكومة للتواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات من قانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات على سوريا.

    يذكر أن قانون "قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ منذ يومين، يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.

    وتجدر الإشارة إلى أن سوريا تتعرض لعقوبات اقتصادية أمريكية وغربية منذ أكثر من تسع سنوات فضلا عن حرمانها من أهم وأغزر آبار النفط والغاز في منطقة شرق الفرات التي تسيطر على مساحات واسعة منها قوات أمريكية وميلشيات "كردية" موالية لها، إلى جانب افتعال الحرائق بالمحاصيل الزراعية والسعي لمنع وصول محصول القمح إلى مؤسسات الدولة السورية الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه سياسة تجويع للشعب السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بها الأعراف والمواثيق الدولية ويرفضها أصدقاء وحلفاء سوريا.

    الموضوع:
    قانون قيصر (18)

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    الكلمات الدلالية:
    لبنان, دمشق, السوريين, سوريا
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