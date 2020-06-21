رئيس مجلس النواب الليبي يرحب بخطاب السيسي حول التدخل

رحب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد 21 يونيو/حزيران، بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول التدخل العسكري في ليبيا لمساندة الجيش الوطني الليبي بمواجهة قوات حكومة الوفاق الوطني.

القاهرة - سبوتنيك. وقال البيان "أحيي مصر شعبا وقيادة وأعبر عن ترحيبي واعتزازي بما ورد في كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، التي جاءت استجابة لندائنا أمام مجلس النواب المصري، بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد أمس السبت، عناصر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وقال السيسي إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي". وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مضيفا أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".