وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الروسي الأوضاع في ليبيا وملف سد النهضة

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف هاتفيا تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات ملف سد النهضة، حسب ما أعلنت الخارجية المصرية.

وبحسب بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك فقد أجرى سامح شكري وزير الخارجية ، اليوم ٢١ يونيو/حزيران الجاري، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، لبحث العلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا حيث تم التشاور حول مستجدات الأوضاع هناك، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية، فضلاً عن استعراض مجمل المستجدات في ملف سد النهضة.