"إعلان حرب"... حكومة الوفاق الليبية ترد على الرئيس السيسي

نشر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بيانا للرد على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجاء في البيان "تؤكد دولة ليبيا بأن التدخل في شؤونها الداخلية والتعدي على سيادة الدولة من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري أو دعم الإنقلابيين والميليشات والمرتزقة، وهو أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب".

وأضاف البيان "نذكر الجميع أن حكومة الوفاق الوطني هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها".

وأعلن الرئيس المصري أمس السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، مطالبا جيش مصر بالاستعداد لشن عمليات عسكرية خارج البلاد.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة عسكريا من قبل تركيا، لشن هجوم على مدينة سرت الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم من طرف مصر.

وكان "الجيش الوطني الليبي" خلال الأسابيع الأخيرة، قد تراجع وتخلى عن مواقع عسكرية مهمة في منطقة العاصمة طرابلس، كانت تحت سيطرته عقب معارك مع قوات حكومة الوفاق.

ووسط دعوات دولية متزايدة إلى الهدنة في البلاد، قالت حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، إنها مستعدة لمفاوضات حول وقف إطلاق النار مع قوات حفتر لكن فقط بعد استعادة السيطرة على سرت وقاعدة الجفرة الجوية.