اندلاع حريق داخل مستشفى بالسعودية... صور وفيديو

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، قالت صحة الباحة في بيان لها: "تعرضت بعد ظهر اليوم الأحد، وحدة سكنية متنقلة (بركس) تابعة لإحدى الشركات العاملة في مستشفى المخواة الجديد لحريق محدود".
صحة #الباحة: لا خسائر في الأرواح في حريق مستشفى #المخواة.— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 21, 2020
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وأضاف البيان "تدخل فرق الدفاع المدني وتم إطفاؤه والسيطرة عليه".
وأوضح أن "الوحدة السكنية خارج مباني المستشفى، ولم يتضرر منها المستشفى".
في بيان إعلامي .. #صحة_الباحة :الحريق الذي وقع بـ #مستشفى_المخواة_الجديد كان لوحدة سكنية متنقله "بركس" تابع لإحدى الشركات العاملة بالمستشفى وكان محدود ولم يتعرض المبنى لأي ضرر.— صحيفة الباحة اليوم (@albahatody) June 21, 2020
وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده و السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح . pic.twitter.com/TERZVpn9nU
وأكد البيان إلى أنه "تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه دون خسائر في الأرواح".
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