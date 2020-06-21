اندلاع حريق داخل مستشفى بالسعودية... صور وفيديو

نشب حريق، اليوم الأحد، داخل إحدى المستشفيات في محافظة المخواة بالمملكة العربية السعودية، أدى إلى تدخل فرق الدفاع المدني وتم إطفاؤه والسيطرة عليه.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، قالت صحة الباحة في بيان لها: "تعرضت بعد ظهر اليوم الأحد، وحدة سكنية متنقلة (بركس) تابعة لإحدى الشركات العاملة في مستشفى المخواة الجديد لحريق محدود".

وأضاف البيان "تدخل فرق الدفاع المدني وتم إطفاؤه والسيطرة عليه".

وأوضح أن "الوحدة السكنية خارج مباني المستشفى، ولم يتضرر منها المستشفى".

في بيان إعلامي .. #صحة_الباحة :الحريق الذي وقع بـ #مستشفى_المخواة_الجديد كان لوحدة سكنية متنقله "بركس" تابع لإحدى الشركات العاملة بالمستشفى وكان محدود ولم يتعرض المبنى لأي ضرر.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده و السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح . pic.twitter.com/TERZVpn9nU — صحيفة الباحة اليوم (@albahatody) June 21, 2020

وأكد البيان إلى أنه "تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه دون خسائر في الأرواح".