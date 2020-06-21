صهر أحمد راضي يكشف ما أثير عن طلب الراحل "تشريح جثته"

وقال أحمد الحديثي زوج كريمة الكابتن احمد راضي في منشور على حسابه في فيسبوك: "نحن عائلة الراحل الكابتن أحمد راضي .. نستغرب من يتحدث باسمنا ونيابة عن أهل بيته بأنه تم توصية أحد بفتح تحقيق يشكك في وفاة عمي الراحل أحمد راضي".

وأكد الحديثي: "في الوقت الذي نستغرب فيه الأكاذيب التي اطلقها البعض ممن محسوبين على الصحافة ولم يشاركوننا أحزاننا أو التعرف على رحلة مرض الراحل الكابتن أحمد راضي،،، لذا ننفي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تكليفنا لأي شخصية بعيدة أو قريبه أو تكليف أحد من قبل عمي الراحل الكابتن أحمد بوضع وصيته بتشريح جثته.. أو التقرب إليها مؤمنين بقدر الله سبحانه وتعالى ومصابه الجلل".

وتابع: "نسال الله أن يتغمد عمي وكل الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إزاء تعرضهم بهذا الفيروس القاتل بواسع رحمته داعين المولى أن يسكن عمي وجميع المسلمين جنات رحمته وأن يلهمنا وإياكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ".

عائلة الكابتن احمد راضي تنفي انه وصى بتشريح جثته

مستغربين من حديث بعض الصحفيين والاشخاص باسمه عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

وقال احمد الحديثي زوج كريمة اللاعب احمد راضي

ان الكابتن ابلغهم بحسن المعاملة والمعاينة الطبية معه في المستشفى وبذل جهد كبير في معالجته و pic.twitter.com/ZmZGUZ1r8l — الاعلامي (@UwGHQv7OOqekuAM) June 21, 2020

وتوفي اللاعب العراقي السابق أحمد راضي، اليوم الأحد، في العاصمة بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن "راضي كان في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد منذ أربعة أيام، حيث تباينت حالته بين مستقرة ومتدهورة خلال الفترة الماضية".

وتدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي السابق في وقت متأخر ليلة أمس، وتوفي قبل أن يسافر إلى عمان فجر اليوم، وكان "من المفترض أن يغادر إلى العاصمة الأردنية للعلاج هناك حيث مقر إقامته".

#احمد_راضي



وفاة أالنجم واسطورة الكرة العراقية الكابتن #احمد_راضي بعد إصابته بفيروس #كورونا

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الجنة ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 pic.twitter.com/mwiYmrFpSg — ⊰ ‏﮼ɒαℓyα ʚིϊɞྀ ⇣˓ تقيد 💔 (@EEE8E) June 21, 2020

​يذكر أن العراق يسجل إصابات ووفيات متزايدة بفيروس "كورونا" خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي، حيث بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 29 ألفا و222، منها ألف و13 وفاة، و13 ألفا و211 حالة شفاء.