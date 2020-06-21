دبي تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر بداية من 23 يونيو واستقبال السياح من 7 يوليو

أعلن المكتب الإعلامي لإمارة دبي، اليوم الأحد، أنه سيتم السماح للمواطنين والمقيمين في دبي بالسفر إلى الخارج اعتبارا من 23 حزيران/ يونيو الجاري، وأنه سيتم عودة استقبال السياح بداية من 7 تموز/ يوليو المقبل وفق اشتراطات محددة.

وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع تويتر، أن "اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من 23 يونيو وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من 7 يوليو وذلك وفق اشتراطات محددة".

إجراءات سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج الدولة عبر مطارات #دبي. pic.twitter.com/AHI9VQoW67 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 21, 2020

وأضاف أن "اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ترحب بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتباراً من يوم غد الاثنين (22 يونيو) عبر مطارات دبي".

إجراءات عودة المقيمين إلى إمارة #دبي. pic.twitter.com/3kMFSdNyjU — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 21, 2020

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات أحمد بن سعيد، إن توجيهات محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، بشأن السماح لعودة حركة الطيران في مطارات دبي داعمة للاقتصاد وتبشّر ببداية مرحلة جديدة من تأكيد الريادة الإماراتية في الأجواء.

أحمد بن سعيد: توجيهات محمد بن راشد بشأن السماح لعودة حركة الطيران في مطارات دبي داعمة للاقتصاد وتبشّر ببداية مرحلة جديدة من تأكيد الريادة الإماراتية في الأجواء..وطيران الإمارات وفلاي دبي تستعدان لخدمة عملائهما مع ضمان أعلى درجات الوقاية والراحة. pic.twitter.com/B2WznURDjs — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 21, 2020

وأشار إلى أن "طيران الإمارات وفلاي دبي تستعدان لخدمة عملائهما مع ضمان أعلى درجات الوقاية والراحة".

يذكر أنه قد تقرر، الأحد الماضي، عودة موظفي الحكومة إلى العمل بطاقة 100% في إمارة دبي، بعد اعتماد عودة العمل في دوائر الحكومة بنسبة 50% اعتبارا من أول يونيو/حزيران الجاري، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.