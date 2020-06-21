تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب بشأن التطورات في ليبيا

قررت جامعة الدول العربية، مساء الأحد، تأجيل الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" إنه تم تأجيل الاجتماع إلى الثلاثاء بدلًا من يوم غد الاثنين، بحسب بيان للجامعة العربية أوضحت فيه أنه "تقرر تأجيل الاجتماع لمدة 24 ساعة ليعقد الثلاثاء المقبل بدلاً من يوم غد الإثنين، وذلك لأسباب تقنية خاصة بشبكة الاتصال المرئي والترتيبات المتّصلة بعقد الاجتماع الوزاري".

وصرح مسؤول دبلوماسي في الجامعة لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن " وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلستين منفصلتين بناء على طلب مصر: الجلسة الأولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا والثانية حول موضوع سد النهضة الأثيوبي".

وكان وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، قد قال إن السودان لن يدخل في مواجهة مع إثيوبيا في حال أقدمت على خطوة ملء خزان السد دون اتفاق، مضيفا في مقابلة مع "بي بي سي"، أن "الخرطوم ستتعامل مع الأمر الواقع وتبحث عن حلول عبر الحوار".

في سياق متصل، ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف هاتفيا تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات ملف سد النهضة، حسب ما أعلنت الخارجية المصرية.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.