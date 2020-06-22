أبوظبي تسمح بالتنقل بين مدن الإمارة وتخفف من إجراءات العزل

أعلنت إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كوفيد-19، وذلك بالسماح لسكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدنها ابتداء من غد الثلاثاء.

القاهرة-سبوتنيك. وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، في بيان نشره المركز الإعلامي للإمارة عبر تويتر، عن السماح لجميع سكان أبوظبي بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه يستمر العمل بحظر الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من 6 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو. pic.twitter.com/5eta6Xq6Fz — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 22, 2020

وأعلنت أبو ظبي، الأربعاء الماضي، جاهزية عدد من المواقع السياحية والثقافية لاستقبال الزائرين مجددا بداية من الأربعاء المقبل، بعد إغلاق على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

وتشمل المواقع "متحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن، وقاعات المعارض في المجمّع الثقافي بما فيها الاستوديوهات المخصصة للفنانين المقيمين، بالإضافة إلى المساحات الخارجية في واحة العين، وقصر المويجعي، وقلعة الجاهلي، ومتحف قصر العين".

وفي نهاية الشهر الماضي، قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كورونا" في أبوظبي تخفيف القيود على بعض الأنشطة في الإمارة، ليشمل ذلك رفع السعة الاستيعابية في المراكز التجارية والمطاعم إلى 40 في المئة.

وكانت دولة الإمارات اتخذت، مع تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد، سلسلة من التدابير الوقائية، من بينها تعليق الدوام في الدوائر الحكومية، وتوقيف حركة السياحة، وتعليق الطيران الدولي وغيرها. ووصل عدد الإصابات بوباء "كوفيد-19" في الإمارات إلى 44925، فيما بلغ إجمالي الوفيات 302 حالة.