مسؤولة في وزارة الصحة المصرية توضح كمية المياه الضرورية لمرضى كورونا

أكدت مسؤولة في وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة هناء سرور، رئيسة قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إن العزل المنزلي هام جدا، وإذا تم تطبيقه بصورة سليمة ستتحسن الأمور بشكل سريع.

وأشارت إلى أنه من المهم تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أنه يجب أن تكون غرفة العزل جيدة التهوية وتصلها الشمس، والابتعاد عن المراوح والتكييفات، وتناول الخضراوات والفاكهة والعسل الأبيض وحبة البركة.

كما أكدت ضرورة تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، وكذلك شرب المياه ليس أقل من 3 لتر في اليوم.

وتابعت: "المواطنين المعزولين منزليا يتم تسجيلهم عبر أجهزة الوزارة ومتابعتهم من خلال الوحدات الصحية المنتشرة حول الجمهورية، ويتم توزيع العقاقير عليهم".

وأشارت رئيسة قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إلى أن العزل المنزلي للحالات البسيطة أفضل من العزل بالمستشفيات، منوهة بأنه حال عدم انخفاض درجات الحرارة لمدة 3 أيام مع تناول المخفضات، أو الشعور بألم في الصدر وضيق في التنفس يجب على المريض التوجه للمستشفى.