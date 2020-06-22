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    مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي،

    تصريحات مفاجئة من إيران بشأن الإمارات و"فوضى عسكرية" تتحملها السعودية

    © AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN
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    قال يحيى صفوي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، إن "علاقة بلاده مع الإمارات تحسنت"، مؤكدا استعداد بلاده للحوار مع السعودية.

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اليمن 10 ديسمبر 2019
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    الجيش الأمريكي يتحدث عن "مساع سعودية صادقة" بشأن اليمن... ونوايا إيران
    وقال صفوي، خلال لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الاثنين، إن "علاقتنا مع الإمارات شهدت تحسنا ومواقف أبوظبي تجاهنا تغيرت، ومستعدون للحوار مع السعودية دون شروط مسبقة إذا وافقت على ذلك".

    وأضاف أنه "على الرياض الاعتراف بفشل حربها في اليمن واتباع سياسة جديدة، مضيفا أن "ما يحدث في اليمن فوضى عسكرية عبثية تتحمل السعودية مسؤوليتها أولا".

    وكان الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، أكد أن "السعودية تسعى بصدق للوصول لنهاية متفق عليها للنزاع القائم في اليمن".

    وقال ماكنزي: "لسوء الحظ، هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات وهذا الطرف الثالث هو إيران. لا مصلحة لإيران في انتهاء هذه الحرب". وتابع: "أعتقد أن السعودية الآن في موقع يرغبون به. هم على استعداد للتفاوض وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية، في محاولة لتحقيق هذه الغاية".

    ويشن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، غارات على مناطق مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن أبرزها العاصمة صنعاء، دعما للحكومة اليمنية الشرعية.

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, الإمارات, السعودية, إيران
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