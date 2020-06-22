اندلاع حريق بمحيط المستشفى التركي في العراق... فيديو وصور

اندلع حريق في محيط المستشفى التركي في محافظة كربلاء العراقية.

ويظهر في مقاطع الفيديو والصور المنشورة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تصاعد الأدخنة السوداء، ومحاولة سيارات الإطفاء إخماد الحريق في منطقة الحادث.

حريق يطال جانباً من المستشفى التركي في #كربلاء pic.twitter.com/QKudIBpQYC — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) June 22, 2020

يذكر أن المستشفى يقع غرب محافظة كربلاء في العراق ولم يتم افتتاحه حتى الآن، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

حريق كبير يلتهم المستشفى التركي في #كربلاء قبل أيام قليلة من افتتاحه#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/ILZssBYKK4 — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) June 22, 2020

ولم ترد أي تفاصيل عن حجم الخسائر المادية والبشرية جراء الحريق حتى تاريخ نشر هذا الخبر.