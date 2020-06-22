بعد وفاتهما بـ"كورونا"... قرار عراقي بشأن اللاعبين السابقين أحمد راضي وعلي هادي

قررت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الإثنين، إنشاء تمثالين نصفيين للاعبين الراحلين أحمد راضي وعلي هادي اللذين وافتهما المنية إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم أوعز إلى دائرة الفنون العامة بإنجاز تمثالين نصفيين للنجمين الرياضيين أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي، واللاعب الدولي السابق علي هادي اللذين وافتهما المنية إثر إصابتهما بجائحة كورونا".

وكلف وزير الثقافة مدير عام دائرة الفنون العامة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم العراقي لتحديد الموقع المناسب لتشييد التمثالين. وستتولى دائرة الفنون العامة تصميم وتنفيذ المجسمات الخاصة بالتمثالين، مشيرة إلى أن "الفقيدين الرياضيين أحمد راضي وعلي هادي أسهما في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات الكروية التي ستبقى شاخصةً في ذاكرة العراقيين".

في هذه الأثناء، قالت وزارة الثقافة، في بيان لها، إنها "تعرب عن أسفها الشديد عما بدر من أحد موظفيها من كادرها المتقدم على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، بشأن وفاة أسطورة كرة القدم العراقية، الكابتن أحمد راضي، وهو ما يتعارض تمامًا مع مشروع الوزارة الثقافي والحضاري والاجتماعي".

وأضافت الوزارة، "نرفض مثل هذه التصريحات المشينة التي لا تنسجم مع نهجنا الرافض لكل أشكال الاستهانة بأرواح العراقيين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والعقائدية، كما إننا ماضون في اتخاذ إجراءات إدارية رادعة بحق صاحب المنشور، كي تبقى الوزارة نموذجا يحتذى به في تكريس المفاهيم الوطنية والإنسانية".