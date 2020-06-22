تدمير عدة أوكار لإرهابيي "داعش" في العراق... صور

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تنفيذ مهمة أمنية مشتركة بين عدة قوات كان نتيجتها تدمير عدة أوكار لإرهابيي "داعش" كانت على شكل حاويات تحت الأرض في منطقة صحراء صلاح الدين.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية على "تويتر" أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة".

بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة نفذت قوة من لواء مغاوير الجزيرة التابع للفرقة السابعة ومفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة وجهاز المخابرات الوطني واجباً أمنياً مشتركاً نتج عنه تدمير عدة اوكار لارهابيي #داعش كانت على شكل حاويات تحت الارض تمت العملية في صحراء #صلاح_الدين. pic.twitter.com/nGB05Dy2KP — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) June 22, 2020

وكتبت الوزارة في بيان آخر "مطاردة العناصر الإرهابية وفقا للمعلومات الاستخبارية وتطهير محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى وسامراء وكركوك والمناطق المحيطة بها من بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار في قواطع المسؤولية".

لمطاردة العناصر الارهابية وفقاً للمعلومات الاستخبارية وتطهير محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات #ديالى و #سامراء و #كركوك والمناطق المحيطة بها من بقايا الارهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار في قواطع المسؤولية. — وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) June 22, 2020

وكانت القوات المسلحة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية "أبطال العراق"، المرحلة الثالثة لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى، سامراء، كركوك من ثلاثة محاور.