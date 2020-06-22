بمساعدة المانحين الدوليين... الأردن يخصص 6.6 مليار دولار للاستجابة للأزمة السورية

وافقت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، على خطة الاستجابة للأزمة السورية خلال الفترة بين العام الجاري وعام 2022، والتي أعدت بالتشارك مع هيئات تابعة للأمم المتحدة والدول المانحة بحجم إجمالي 6.6 مليار دولار.

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الموافقة جاءت خلال اجتماع تحت رعاية رئيس الوزراء، عمر الرزاز، وبحضور عدد من الوزراء والممثلين عن الشركاء العرب والأجانب والهيئات الدولية.

وأكد الرزاز التزام بلاده بالواجبات الإنسانية خاصة تجاه اللاجئين السوريين، مضيفًا أن الأردن تحمل القسط الأكبر من هذه الأعباء نيابة عن المجتمع الدولي، ما يدعو إلى استمرار تقديم الدعم اللازم من المجتمع الدولي لتخفيف هذه الأعباء.

على جانب آخر، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، إن الخطة تتألف من 3 مكونات رئيسية، وهي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين.

وأوضح أنها تركز على 7 قطاعات، هي التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية، والعدل، والمأوى، والخدمات العامة.

وأضاف أن احتياجات اللاجئين في الخطة تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، فيما تقدر احتياجات المجتمعات المستضيفة بنحو 594 مليون دولار، وتصل القدرات المؤسسية إلى 1.2 مليار دولار، فيما تحتاج الخزينة لـ2.8 مليار دولار.

وفقًا لرئيس الوزراء الأردني، تستضيف المملكة نحو 3.6 مليون لاجئ، بينهم أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري.