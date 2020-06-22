أمير تبوك يكشف عن قرار "إنساني" من ولي العهد بشأن مشروع نيوم

كشف أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، عن قرار إنساني عاجل صدر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لصالح أهالي منطقة نيوم.

وأمر ولي العهد بمنح قطعة أرض وسكن جاهز مجانا لكل واحد من أهالي المنطقة، كما وجه بصرف تعويضات لأهالي منطقة مشروع نيوم.

وكلف محمد بن سلمان بتأهيل أبناء وبنات المنطقة للعمل في المشروع، الذي تقدر استثماراته بنحو 500 مليار دولار.

ويوصف "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، حيث يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية.

المشروع سيكون إحدى أهم ركائز التحول الاقتصادي في السعودية بتوفيره لمصادر دخل متنوعة من خلال القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في 2025.