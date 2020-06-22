العاهل الأردني يؤكد أهمية توجيه البحث العلمي وربط مراكز البحث بتطوير الصناعات المحلية

ووفقا لوكالة الأنباء الأردينة "بترا" فإن الملك شدد خلال اطلاعه اليوم الاثنين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وموقع حدائق الحسين على أهمية توجيه البحث العلمي وربط الجامعات ومراكز البحث بتطوير الصناعات المحلية، مؤكداً ضرورة التركيز على مدخلات الإنتاج المحلي، ومعالجة المعيقات التي تواجه توسيعه، والعمل على تطوير منتجات جديدة.

كما أشاد العاهل الأردني بالصناعات المحلية، مؤكداً أهمية زيادتها وتوسيع قاعدة الدول، التي يتم التصدير لها من خلال فتح أسواق جديدة.

جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يطلع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وموقع حدائق الحسين على نماذج لمنتجات وطنية في قطاعي التصنيع الطبي والغذائي ويؤكد ضرورة إدامة عمل برامج تشجيع التصدير ووضع آلية لقياس أثرها وتطويرها #الأردن pic.twitter.com/3e0UTb6NXh — RHC (@RHCJO) June 22, 2020

وقدم وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إيجازا، أوضح فيه أن الحكومة عملت على تعزيز تنافسية الصادرات بتطوير برامج لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية.

كما استمع العاهل الأردني إلى شرح قدمه ممثلو شركات إنتاج وطنية وعددها 20 شركة، لفتوا فيه إلى المميزات التي تتمتع بها منتجاتهم، وأبرز التحديات، التي تواجههم في سبيل تطوير المنتجات وتعزيز التنافسية العالمية، مشيرين إلى الإجراءات الحكومية خلال الأزمة والتي ساهمت في زيادة الصادرات.

واطلع الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في موقع حدائق الحسين، على نماذج لمستشفيات متنقلة، طورت في مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي"، بالتعاون مع القطاع الخاص، لغايات الحالات الطارئة والأزمات.