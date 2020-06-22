ماذا قال نجم كرة القدم العراقية أحمد راضي قبل وفاته بفيروس كورونا… فيديو

توفي نجم كرة القدم العراقية أحمد راضي، أمس الأحد، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، التي أشارت إلى أن اللاعب السابق وعضو مجلس النواب العراقي في دورته السابقة، تعرض، الأسبوع الماضي لارتفاع مفاجئ بدرجة الحرارة وضعف حاد في جسده، ناتج عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتدهورت حالته، بعد خروجه من المستشفى، الخميس الماضي، ما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان في بغداد.

وكان راضي يستعد للحاق بطائرة من أجل العلاج في العاصمة الأردنية عمان حيث تستقر عائلته، وفي آخر تصريحاته، السبت، قال راضي عبر تسجيل فيديو: "كنت أعاني من مشكلة في النوم، واليوم استطعت أن أنام. أشعر في بعض الأحيان بصعوبة بالتنفس وهذا أمر طبيعي".

وتأتي وفاة راضي بعد أسابيع من وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، إثر إصابته بفيروس كورونا.