قرارات لمجلس التعليم العالي حول طلاب الدراسات العليا المستنفدين والموفدين داخل سوريا وخارجها

أصدر مجلس التعليم العالي السوري عدة قرارات حول مجموعة من القضايا التي تتعلق بطلاب الدراسات العليا المستنفدين والموفدين داخلياً والطلاب الموجودين خارج البلاد حالياً ولم يتمكنوا من العودة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الانترنت، "بناء على جلسة مجلس التعليم العالي المنعقدة بتاريخ 22 /6/ 2020 تقرر مايلي":

السماح لطلاب الدراسات العليا المسجلين بالعالم الدراسي 2018 /2019 الذين أنهوا المدد المحددة في سنوات المقررات في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص بما فيها دبلوم التأهيل التربوي التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2019 /2020 وبجميع المقررات الراسب بها.

وفي بيان آخر قالت الوزارة: "يحق للطالب الاحتفاظ بدرجة أعمال السنة أو مافي حكمها أو إعادتها إذا رغب في تحسين علامته وفق الأسس التي تحددها الكلية، ويحق للطلاب المذكورين التسجيل اعتباراً من يوم الأحد 28 /6 /2020".

وأضاف البيان "تعد الفترة من تاريخ 14/3/2020 وحتى 31/5/2020 مبررة للموفدين داخلياً ولاتحسب من مدد ( الإيفاد الأساسية والتمديد والتجميد) ويتقاضون خلال فترة الإيفاد الأساسي والتمديد رواتبهم وبدل السكن".

ونوه البيان إلى أن المدة "تضاف من 14/3/2020 وحتى 31/5/2020 الى مدة الأطروحة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه إلى نهاية المدد المستحقة إذا احتاج اليها الطالب".

وتابع البيان "يعدّ العام الدراسي 2019/2020 ايقاف تسجيل بالنسبة الى طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) المسجلين في مرحلة الأطروحة الموجودين حالياً خارج القطر ولم يتمكنوا من العودة بسبب الاجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى العالم بخصوص فيروس كورونا"، موضحا أنه

كل من ناقش أطروحة الماجستير أو الدكتوراه خلال الفترة بين 31 /5/2020 وحتى تاريخ 19 /7/2020 واحتاج خلال تلك الفترة إلى تمديد لاحاجة إلى التمديد والفترة مبررة ولايتوجب عليه تسديد رسوم مالية.

وأكد البيان على "تمديد مدة التسجيل في مرحلة أطروحة الماجستير للطلاب الذين أنهوا سنة المقررات في العام الدراسي 2018 /2019 حتى 15 /9/2020".

وأضاف "تمدد صلاحية شهادات اللغة الأجنبية للتسجيل في مرحلة الماجستير والدكتوراه والتقدم إلى عضوية الهيئة التعليمية التي انتهت صلاحيتها خلال الفترة بين 14/3/2020 و31/5/2020 وحتى 19/7/2020".

وختم البيان "يعد الفصل الثاني من العام الدراسي 2019/2020 بالنسبة إلى الطلاب الموجودين خارج القطر حالياً ولم يتمكنوا من العودة بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى العالم بخصوص فيروس كورونا ايقاف تسجيل".

وشددت الوزارة على ضرورة "وضع آلية لمعالجة الطلاب الموفدين خارجياً ولم يعودوا للوطن وتوقفت الدراسة نتيجة وباء كورونا".