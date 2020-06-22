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    الجيش الإسرائيلي - ميس الجبل، الحدود بين لبنان و إسرائيل، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    الجيش الإسرائيلي يتدرب على حرب مقبلة مع لبنان

    © REUTERS / Karamallah Daher
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    أجرى لواء في الجيش الإسرائيلي تدريبات معقدة في تضاريس تحاكي حرب مع لبنان على الجبهة الشمالية.

    وبحسب موقع "عكا للشؤون الاسرائيلية": "تضع كتائب لواء جفعاتي في الجيش الإسرائيلي لمساتها الأخيرة على تدريبات معقدة استعدادا لحرب مقبلة مع لبنان، والتي انطلقت منذ بضعة أشهر".

    غزة، قطاع غزة، فلسطين - قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمواقع تابعة لحركة حماس، 25 مارس/ آذار 2019
    © AFP 2020 / Mahmud Hams
    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف البنية التحتية لحماس بعد إطلاق صواريخ

    ونقل الموقع عن "القناة 7" العبرية أن "الكتائب المختلفة في اللواء أجرت تدريبات في تضاريس معقدة وصعبة تحاكي حرب مع لبنان على الجبهة الشمالية".

    وأشارت القناة إلى أنه "حاليا تتدرب كتيبتي شاكيد وصبرا في اللواء على نفس السيناريو".

    من جانبه قال دانيال أيلا، القائد في لواء جفعاتي: "نحن في تدريبات تحاكي تحديات سنواجهها في الحرب القادمة في الساحة الشمالية، ونجمع بين قدرات كل كتيبة هنا في المشاة والدروع والهندسة والاستخبارات، من أجل الوصول إلى استعداد كامل للحرب القادمة، وسنفوز في الحرب".

    ونقل الموقع عن العقيد إيتسيك كوهين قائد لواء جفعاتي قوله إن "اللواء في نهاية تدريبات مهمة وقوية للغاية وبكل فخر جاهزون ومستعدون لأي مهمة".

    وتابع: "خلال التدريبات قدم قادة الفرق أدوات حاسمة لطرق وتقنيات وتصورات أكثر دقة وملائمة عن العدو في حرب لبنان المقبلة".

    آخر حرب بين إسرائيل ولبنان كانت "حرب تموز" 2006.

    وترتب على وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على لبنان، زيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان من عدد جنودها، إلى نحو 15 الف جندي بمعداتهم الثقيلة من نحو 44 بلدا.

    وتراجع العدد إلى نحو 10 آلاف وخمسمائة رجل بعد ذلك.

    ونتنظر قوات اليونفيل أن تنهي مهمتها، عندما يحصل الجيش اللبناني على الوسائل والمعدات الضرورية، التي تمكنه من استلام المسئولية من القوات الأممية، التي تم بعثها في الأصل من أجل مراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية، بعد اجتياحها للبنان سنة 1978.

    ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام، الجنرال ستيفانو دل كول، قوله إن: "لاحظت "اليونيفيل" زيادة في حركة الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية".

    ولفت في تصريحات خاصة للوكالة إلى أن "تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية هو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وكذلك للسيادة اللبنانية".

    وأضاف: "إنّ مثل هذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية والقرار 1701، تزيد من حدة التوتر وقد تؤدي إلى حوادث تعرض وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل للخطر. كما أنها تتعارض مع أهدافنا وجهودنا للحد من التوترات ولتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".

    وتابع: "مرة أخرى، أدعو إسرائيل إلى وقف جميع طلعاتها الجوية فوق الأراضي اللبنانية على الفور".

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