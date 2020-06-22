سقوط صاروخ كاتيوشا قرب مطار بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب مطار في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم، ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد المنطقة الخضراء ومقتربات مطار بغداد بين فترة وأخرى سقوط صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون.