محافظة العيص السعودية تتخلص من كورونا وتصبح خالية من الحالات النشطة

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فإن محافظة العيص قد سجلت منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد 13 حالة قبل أن تتعافى اليوم من الفيروس، حيث سجلت آخر حالة تعافٍ من الحالات النشطة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد المتعافين 13 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

في غضون ذلك، ذكرت الوزارة، في بيان اليوم، "تم تسجيل 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 161005".

وأضاف بيان الوزارة أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1307 وفيات"، ما يشير إلى تقارب مع معدل أمس 37 حالة وفاة.

ولفتت الصحة السعودية إلى "تسجيل 4045 حالة تعافي جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 105175 حالة".

وتتصدر السعودية الدول العربية بعدد الإصابات بـ "كوفيد 19"؛ بينما تحتل المركز 16 في القائمة العالمية للحالات.