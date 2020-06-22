الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية بمحيط قاعدة حميميم بريف اللاذقية

وقال مراسل سبوتنيك في اللاذقية أن أصوات الانفجارات العنيفة التي سمع دويها بمحيط مدينة جبلة بريف اللاذقية ناجمة عن تدمير أهداف معادية حاولت الاقتراب من المنطقة.

وأكد المراسل أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم العسكرية تصدت للأهداف ودمرتها بالكامل أثناء محاولتها الاقتراب من محيط المنطقة.

وأكد مصدر من قاعدة حميميم في تصريح خاص لـ سبوتنيك أن طائرات مسيرة مصدرها مناطق سيطرة المجموعات المسلحة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، حاولت الاقتراب من القاعدة قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من تفجيرها قبل وصولها الى هدفها، مؤكدا عدم تسجيل أي أضرار تذكر.