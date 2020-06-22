اليمن... حريق يلتهم 10 منازل في العاصمة صنعاء

اندلع حريق هائل، مساء الاثنين، في العاصمة صنعاء وسط اليمن، وأتى على ما لا يقل عن 10 منازل، وتسبب في إجلاء عدد من سكانها.

وأضاف: "اتسع نطاق الحريق إلى منازل مجاورة، ما تسبب في احتراق 6 منها بصورة شبه كاملة، وتعرض 3 أخرى إلى أضرار متوسطة، فيما تضرر آخر بصورة جزئية".

القاهرة - سبوتنيك . وأفاد مصدر أمني في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "حريقاً نشب في صهريج ممتلئ بمادة البنزين في منزل بحي السنينة غرب العاصمة صنعاء، امتد إلى شاحنة محملة بعدد من براميل البنزين كانت متوقفة إلى جانب المنزل ذاته".

وأكد "مشاركة 4 عربات إطفاء في إخماد الحريق الذي لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".

وتشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية، حيث ترتص طوابير طويلة من السيارات لمسافات أمام محطات الوقود للتزود به وفق السعر المحدد من شركة النفط اليمنية في صنعاء بـ 5900 ريال (9 دولارات) لجالون البنزين سعة 20 لتراً، في حين ارتفع سعره في السوق السوداء إلى 15 ألف ريال يمني (نحو 24 دولاراً).

وترجع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أسباب أزمة المشتقات النفطية، إلى احتجاز التحالف العربي 15 سفينة محملة بنحو 240 ألف طن من البنزين والديزل منذ 90 يوماً.