اعتراض 3 صواريخ باليستية و8 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم اعتراض 3 صواريخ باليستية و8 طائرات مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) صوب المملكة العربية السعودية.

وتابع البيان: "كما أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية في صباح اليوم الثلاثاء الموافق (23 يونيو 2020 م) (3) صواريخ بالستية من محافظة ( صعده ) باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد - من اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه مدينة (نجران) وصاروخ بالستي باتجاه مدينة (جيزان)".

وقال المالكي في بيان، نقلته صحيفة "صدى" السعودية إن: "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء يوم الاثنين الموافق (22 يونيو 2020 م) بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وقد تمكنت قوات التحالف المشتركة - ولله الحمد - من اعتراضها وتدميرها".

واستنكر المالكي مثل هذه التصرفات واصفا إياها بـ"المحاولات الإرهابية" مشيرا إلى أنها "تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة" على حد تعبيره.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد أعلن موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على الوقف الشامل لإطلاق النار في المحافظات الجنوبية على أن يبدأ التطبيق بشكل شامل في أبين ويتم بحث تطبيقه في باقي المناطق.