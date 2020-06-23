مصر... كشف أسعار عقارين يعالجان فيروس كورونا

أعلن الدكتور أمجد طلعت، مدير عام شركة "إيفا فارما" للأدوية، ووكيل شركة "غيلياد" العالمية في مصر، أن شركته حصلت على ترخيص إنتاج عقاري "أفيفافير" و"ريمديسفير" لعلاج فيروس كورونا في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وقال طلعت في تصريحات تلفزيونية، إنه بموجب هذا الترخيص يمكن للشركة التصدير إلى 127 دولة.

وتابع طلعت أن العقار سيتوفر في مستشفيات العزل خلال أيام، وسيحصل عليه المريض من الحالات المتوسطة للشديدة تحت الإشراف الطبي.

وعن العقار "أفيفافير" الذي اعتمدته روسيا، قال طلعت إن الشركة بدأت بتصنيعه، موضحا أن سعره في مصر سيكون 4500 جنيه بدلا من 4500 دولار عالميا.

أما عن سعر عقار "ريمديسيفير"، فسيكون أقل من 2000 جنيه للحقنة الواحدة، مشددا على أن الشركة تسعى لتوفير أحدث العلاجات للمريض المصري.