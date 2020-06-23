الحوثيون يعلنون "دك وزارة الدفاع والاستخبارات السعودية"

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، تنفيذ عملية "توازن الردع الرابعة" على العاصمة السعودية الرياض، والتي وصفها بالعملية الهجومية الأكبر على السعودية.

وقال المتحدث إن عملية توازن الردع الرابعة "دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران".

2-

استهدفتْ عاصمةَ العدوِّ السعوديِّ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ وطائراتِ سلاحِ الجوِّ المسيرِ.

وبعون اللهِ وتسديدهِ فقد دكتْ صواريخُنا من نوعِ "قدس" و "ذو الفقار" وطائراتُ صماد3 المسيرةُ مقراتْ ومراكزَ عسكريةً في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ منها وزارةُ الدفاعِ.. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 23, 2020

وتابع سريع: "عملية توازن الردع الرابعة تمت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة (قدس) و(ذوالفقار) وطائرات سلاح الجو المسير".

4-

في الدفاعِ عن اليمنِ العزيزِ وشعبِهِ الصابرِ الصامدِ المجاهد.

وتؤكد القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ متوكلةً على اللهِ ومستعينةً به أنها ستنفذُ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ الأشدِّ والأقوى حتى رفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ وتحقيقِ الحريةِ والاستقلال.

يحيا اليمنُ حراًعزيزاً مستقلاً — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 23, 2020

وأكد سريع أن القوات المسلحة ستنفذ مزيدا من العمليات ضد أهداف سعودية حتى يتم رفع الحصار ووقف العدوان عن اليمن.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أنه اعترض طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) نحو السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "ميليشيات الحوثي قامت مساء الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وجرى اعتراض عدد منها من قبل قوات التحالف المشتركة".

وتستخدم "أنصار الله" الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، لاستهداف المواقع والقوات السعودية، التي تقود التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن.