الخارجية الروسية: واشنطن مولت انفصال الأكراد في سوريا من أرباح التجارة في النفط

أعلن مدير قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، أن واشنطن ركزت إجراءاتها في سوريا على تشجيع الأكراد على الانفصال، وذلك بتمويلهم بأموال التجارة غير المشروعة في النفط السوري.

موسكو - سبوتنيك. وقال إيليتشيف لوكالة "سبوتنيك"، منوها إلى أن الوجود الأجنبي في سوريا يجب أن يتم إما بناء على دعوة من الحكومة السورية، أو بقرار من مجلس الأمن الدولي: "في البداية، برر الأمريكيون وحلفاؤهم الغزو بالحاجة إلى محاربة تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، ولكن بمرور الوقت، تحولت جهودهم لمكافحة الإرهاب إلى تجربة جيوسياسية. تنظيم داعش لم يُهزم، على الرغم من تصريحات واشنطن عن الانتصار".

وتابع بقوله: "لقد ركزت الولايات المتحدة إجراءاتها في سوريا على تشجيع الانفصاليين الأكراد بتمويلهم بأموال التجارة غير المشروعة في النفط السوري".

وأضاف إيليتشيف: "مثال آخر على سعي الولايات المتحدة إلى تقويض وحدة أراضي سوريا هو قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل".