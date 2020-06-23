أبوالغيط: لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل في ليبيا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية "تهدف إلى وقف القتال وخفض التصعيد العسكري في ليبيا".

وأدان أبو الغيط خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، "كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا".

ونقلت بوابة الأهرام المصرية قول أبو الغيط:"لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها، مؤكدا الرفض المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي".

وتابع الأمين العام :"نرفض أي مخططات لتقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي".

وتقدمت مصر، الجمعة الماضية، بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وكان رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، قد هاجم جامعة الدول العربية، واصفا إياها بأنها "طرف غير محايد".

وقال ابن جاسم في سلسة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، إن جامعة الدول العربية "ليست مؤهلة ولا محايدة حتى تكون حكما" في الأزمة الليبية".

وكتب رئيس الوزراء القطري الأسبق، تغريدة جاء فيها: "الحالة الليبية والحالة العربية: أتساءل عن جدارة جامعة الدول العربية التي سيجتمع مجلسها من أجل تداول الوضع في ليبيا. وأنا أرى أنه من الأجدى والأولى قبل ذلك أن تجتمع الجامعة، وعلى أعلى مستوى للنظر في الحالة العربية المتردية".