مصر: لن نسمح بوقوع ليبيا تحت سيطرة الميليشات الإرهابية

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: "مهتمون بنجاح مسارات برلين السياسية والاقتصادية بشأن ليبيا".

وتابع شكري: "حذرنا مرارا من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا".

وزير خارجية مصر: لن نسمح بوقوع ليبيا وشعبها تحت سيطرة الميليشيات الإرهابية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 23, 2020

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة العربية: "أنه لن يتم السماح بوقوع ليبيا وشعبها تحت سيطرة المليشيات الإرهابية".

مشيرا إلى أن "نقل المرتزقة والإرهابيين يزعزع استقرار ليبيا".

وخلال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ اليوم الثلاثاء، بشأن ليبيا قال قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية "تهدف إلى وقف القتال وخفض التصعيد العسكري في ليبيا".

وأدان أبو الغيط خلال الاجتماع "كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا".

وزير خارجية مصر: نقل المرتزقة والإرهابيين يزعزع استقرار ليبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 23, 2020

ونقلت بوابة الأهرام المصرية قول أبو الغيط:"لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها، مؤكدا الرفض المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي".

وتابع الأمين العام :"نرفض أي مخططات لتقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي".

وتقدمت مصر، الجمعة الماضية، بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو.