رئيس الوزراء المصري: لا نستطيع فعل شيء مع زيادة أعداد الإصابات بكورونا

وصف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الظروف الحالية المتزامنة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، بالظروف شديدة القسوة التي لم تواجهها البشرية منذ أكثر من 100 عام.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي :"كل همنا ألا تخرج الأمور عن السيطرة. لا نستطيع فعل شئ مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا. هذه هي طبيعة أي وباء".

وأشار مصطفى مدبولي إلى تحقيق الحكومة المصرية نجاحا بصورة معقولة في التعامل مع أزمة تفشي كورونا.

وكان مصطفى مدبولي قد أعلن، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، بدءا من السبت المقبل 27 يونيو/حزيران.

وأضاف مدبولي أن وسائل النقل الجماعي ستعمل حتى منتصف الليل وتعود للعمل مرة أخرى فى الرابعة صباحا، مع عودة دور العبادة لأداء الشعائر اليومية واستمرار تعليق صلاة الجمعة وقداسات الكنيسة الرئيسية.

وكشف مدبولي أن الحكومة تدرك جيدا أن هناك فترة ستزداد فيها نسب الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.