محلل سياسي سعودي: قرار السعودية بشأن الحج يلقى تأييدا من سائر البلدان الإسلامية

أكد محلل سعودي أن قرار السعودية بشأن الحج هذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا ، يلقى تأييدا من سائر البلدان الإسلامية.

في حديثه لعالم سبوتنيك عبر راديو "سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي إنه واضح من القرار أنه يقتصر على المسلمين المتواجدين داخل المملكة، مع فرض الإجراءات الصحية اللازمة؛ حيث سيكون هناك حجر صحي، والتأكد من عدم حمل الحجاج لفيروس كورونا، بالإضافة إلى اشتراطات أخرى مثل منع الحج على من تزيد أعمارهم على 65 عاما فضلا عن ألا يتكرر الحج خلال خمسة أعوام متتالية، وسيكون الحج متاحا للجميع بشرط تجاوز الفحص الصحي وفقا لوزارة الصحة التي تحدد هذا الأمر وبالتالي جاء قرار الدولة بناء على توصيات السلطات الصحية.

وأكد آل عاتي أن السعودية كانت تقدم مليارات الدولارات في سبيل إنجاح الموسم عاما بعد عام وهي تستبعد النظرية الاقتصادية دائما من حساباتها فيما يتعلق بالحج، لكن بعد جائحة كورونا تأثرت بالطبع مؤسسات الإيواء والإقامة والخدمات والفنادق جراء تداعيات تفشي الوباء، لكن على كل حال لاقت قرارات المملكة تأييدا من قبل سائر المؤسسات في العالم الإسلامي.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تستقبل وافدين من الخارج في موسم الحج هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا مشيرة إلى أنها ستسمح فقط لعدد محدود من المواطنين والمقيمين بأداء المناسك مع تفعيل إجراءات التباعد الاجتماعي. ويعني الإعلان أن هذه ستكون أول مرة في التاريخ الحديث يُحرم فيها المسلمون من أنحاء العالم من أداء الحج.