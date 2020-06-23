مصر... استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة بالوزارات وهيئات الدولة

أعلن مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الثلاثاء 23 يونيو/حزيران، استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة بالوزارات وهيئات الدولة.

وأشار مجلس الوزراء في بيان نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن قرارات فتح المقاهي والكافتيريات ودور العبادة واستمرار المواصلات العامة حتى منتصف الليل لا تعني إلغاء القرارات السابقة، بشأن تخفيض عدد العمالة بالوزارت والهيئات والعاملين بالدولة.

وأعطت الحكومة المصرية الصلاحيات لكل وزير، لتحديد الطاقة المناسبة للعمل في وزارته، لضمان عدم تكدس المواطنين وعدم تفشي الفيروس في مقرات الوزارات.

كان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قد أعلن قبل قليل، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، بدءا من السبت المقبل 27 يونيو/حزيران، ضمن قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأضاف مدبولي أن وسائل النقل الجماعي ستعمل حتى منتصف الليل وتعود للعمل مرة أخرى فى الرابعة صباحا، مع عودة دور العبادة لأداء الشعائر اليومية واستمرار تعليق صلاة الجمعة وقداسات الكنيسة الرئيسية.

وحسب مدبولي، يستمر غلق الحدائق والشواطئ والمتنزهات العامة لفترة زمنية لم يعلن عنها.