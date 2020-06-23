وفاة فلسطيني أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه بعد محاولته دهس شرطية

قتلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء فلسطينيا قالت إنه حاول دهس شرطي بسيارته في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب "رويترز" قال متحدث باسم الشرطة إن الشرطي أصيب بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية قرب بلدة أبو ديس شرقي القدس.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من مسؤولين فلسطينيين.