في سوريا.. العثور على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين... فيديو وصور

عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي على أسلحة وذخائر ومعدات طبية وأدوية بعضها غربي المنشأ من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.

كان ذلك خلال عمليات استكمال تطهير المناطق التي حررها الجيش السوري من الإرهاب.

وقال مصدر في الجهات المختصة، بحسب مانشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": "خلال القيام بتمشيط ما تبقى من المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب في المنطقة الجنوبية لتأمينها حفاظاً على حياة المدنيين وبالتعاون مع الأهالي الشرفاء تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر منها عشرات صناديق الذخائر المتنوعة وبنادق حربية منها "M-16" غربية الصنع وقناصات أمريكية بالإضافة إلى قاذف "ار بي جي" وبنادق آلية ومدافع هاون مختلفة القياسات وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش "دوشكا" كانت مخبأة في أحد مقرات الإرهابيين قبل اندحارهم".

وأكد المصدر أنه من بين المضبوطات "كميات كبيرة ومتنوعة من الأدوية والمعدات الطبية بعضها غربي المنشأ".