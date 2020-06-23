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    قطار - سكك حديد مصر

    أكبر صفقة في تاريخ سكك حديد مصر... وصول أول دفعة عربات روسية جديدة

    © AFP 2020 / MOHAMED AL-DKHAKHNY
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    أعلنت مصر عن وصول أول دفعة من عربات القطار الروسية والتي تضم 22 عربة في صفقة هي الأكبر في تاريخ سكك الحديد المصرية.

    انقلاب قطار بين العاصمة الرباط ومدينة القنيطرة شمالا، المغرب 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Youssef Boudlal
    إصابة 36 مصريا في حادث انقلاب قطار
    وحسب موقع "اليوم السابع" وصل رصيف ميناء الإسكندرية أول دفعة من العربات الروسية الجديدة قادمة لصالح هيئة السكة الحديد، وتضم 22 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية، وبدأت الرافعات فى إنزالها من السفينة القادمة من روسيا.

    ونقل الموقع عن مصادر مسؤولة بالسكة الحديد قولها إنه من المتوقع وصول 8 عربات أخرى خلال أيام، حيث تم شحنها بحرا وتحركت من روسيا.

    وأضافت المصادر أن السكة الحديد تواصل تجربة العربة النموذج التي وصلت منذ أسابيع من خلال تشغيلها دون ركاب على خطوط السكة الحديد للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات تمهيدا لتشغيل أول دفعة عربات في نقل الركاب خلال يوليو/ تموز المقبل.

    وكان رئيس هيئة السكة الحديد أكد أنه مخطط تتابع توافد دفعات العربات الروسية الجديدة ابتداء من يونيو/ حزيران بواقع 30 عربة كل شهر، بحيث مع نهاية العام الجاري تكون الهيئة استلمت 180 عربة جديدة وتم إضافتها للخدمة مباشرة.

    وتكلفة العربات الـ 1300 تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها في صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجري الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد بالاشتراك مع بنك اكزيم الروسي .

    والاتفاق مع التحالف الروسي المجري الذي تقوده شركة "ترانسماش هولدينغ" يشمل توريد العربات الـ1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينها 500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, مصر, سكك حديد, القطارات, قطارات
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