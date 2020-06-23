رئيس الوزراء المصري يحذر الأطقم الطبية من التقاعس ويهدد بإجراءات رادعة... فيديو

حذر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، الأطقم الطبية من التقاعس في أداء عملهم وهدد باتخاذ قرارات رادعة حيال المتقاعسين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدة رئيس الحكومة المصرية اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، للإعلان عن الإجراءات الجديدة التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وقال مدبولي، إن "عدم انتظام الأطقم الطبية هو سبب تفاقم أزمة فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين والوفيات".

وأضاف أن "الحكومة حرصت على توجيه المحافظين ووزارة الصحة بالحرص على انتظام عمل كل الأطقم الطبية وتوفير كل المستلزمات الخاصة بهم".

وأكد أن "من يتغيب سيتخذ ضده كل القرارات الإدارية، لأن التقاعس يضر بأرواح المواطنين".

وأوضح "كل همنا ألا تخرج الأمور عن السيطرة. لا نستطيع فعل شئ مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا. هذه هي طبيعة أي وباء".

وأشار إلى "تحقيق الحكومة المصرية نجاحا بصورة معقولة في التعامل مع أزمة تفشي كورونا".

ولفت إلى أن "الحكومة تدرك جيدا أن هناك فترة ستزداد فيها نسب الإصابة والوفيات بفيروس كورونا".

وكان مصطفى مدبولي قد أعلن، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، بدءا من السبت المقبل 27 يونيو/حزيران.

كما تقرر عودة وسائل النقل الجماعي للعمل من الرابعة صباحا وحتى منتصف الليل، مع عودة دور العبادة لأداء الشعائر اليومية واستمرار تعليق صلاة الجمعة وقداسات الكنيسة الرئيسية.