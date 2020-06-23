رئيس الوزراء السوداني: سنصمد ونعبر وننتصر

شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه السودان خلال الفترة الانتقالية، بالقول: "سنصمد وسنعبر وننتصر".

وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "قمت بالأمس بعقد اجتماع مطول مع ممثلين للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير"، مضيفا: "ناقشنا في الاجتماع التحديات المتعددة التي تواجهنا في مسار الفترة الانتقالية، والمقترحات العملية لمجابهتها وحلها".

قمتُ بالامس بعقد اجتماع مُطول مع ممثلين للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، و ناقشنا في الإجتماع التحديات المتعددة التي تواجهنا في مسار الفترة الانتقالية، والمقترحات العملية لمجابهتها وحلها. pic.twitter.com/B1GI2sa5ix — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) June 23, 2020

وتابع: "كما أكدت في الاجتماع على أهمية وحدة قوى الحرية والتغيير، وأهمية وحدة تجمع المهنيين"، مضيفا: "رحبت بعودة حزب الأمة لمؤسسات قوى الحرية والتغيير".

كما أكدتُ في الاجتماع على أهمية وحدة قوى الحرية والتغيير والرمزية العالية واهمية وحدة تجمع المهنيين ورحبتُ بعودة حزب الأمة لمؤسسات قوى الحرية والتغيير وتم الإتفاق على تحضيرات مؤتمر قوى الثورة ليضم كافة القوى الوطنية الحية الذي سيُعقد في يوليو القادم. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) June 23, 2020

ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أنه "تم الاتفاق على تحضيرات مؤتمر قوى الثورة، الذي سيعقد في يوليو/ تموز القادم، ليضم كل القوى الوطنية الحية".

ذكرى الثلاثين من يونيو هي ركيزة أساسية في مجرى الثورة وانتصار لكل قيمها بعد احداث مجزرة فض الاعتصام صنعتها التضحيات الجسورة لشباب الثورة، وفيها أؤكد أن حق التظاهر والتعبير السلمي مكفول لكل المواطنين مع ضرورة مراعاة الضوابط الصحية اللازمة حتى لا يتضرر أحد.#سنصمد_وسنعبر_وسننتصر — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) June 23, 2020

وقال عبد الله حمدوك: "ذكرى الثلاثين من يونيو/ حزيران، هي ركيزة أساسية في مجرى الثورة وانتصار لكل قيمها بعد أحداث مجزرة فض الاعتصام"، مضيفا: "صنعتها التضحيات الجسورة لشباب الثورة، وفيها أؤكد أن حق التظاهر والتعبير السلمي مكفول لكل المواطنين مع ضرورة مراعاة الضوابط الصحية اللازمة حتى لا يتضرر أحد".