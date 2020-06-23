مسؤول إيراني: نتعاون مع الجانب العراقي عسكريا

أكد الملحق العسكري في السفارة الإيرانية ببغداد، العميد مصطفى مراديان، ورئيس هيئة الأركان في الجيش العراقي، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، على توسيع العلاقات العسكرية بين البلدين والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

أفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن الجانبين أكدا ضرورة التعاون في كافة المجالات وخصوصا العسكرية منها ومكافحة الإرهاب، حيث أعلن العميد مراديان استعداد بلاده لتقديم الدعم إلى الجيش العراقي وبما يشمل جميع المجالات.

وأشار الفريق الركن يار الله إلى موقف إيران المساند للحكومة والشعب العراقيين في الحرب ضد تنظيم "داعش" الارهابي، مؤكدا استعداد بغداد لاستمرار التعاون المشترك مع طهران وفي جميع المجالات وخصوصا العمل المشترك في مواجهة الإرهاب.

ودعا القائد العسكري العراقي إلى تعزيز العمل في إطار المركز الرباعي الأمني والاستخباري المشترك لتبادل المعلومات في سياق مكافحة الإرهاب، الذي يضم كلا من إيران، وروسيا، وسوريا، والعراق.

ويذكر أن المركز الرباعي لتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية في مكافحة الإرهاب، قد تأسس في سبتمبر/ أيلول عام 2015 في العراق، ويهتم بنقل المعلومات الاستخبارية ورصد تحركات الإرهابيين، لاسيما في العراق وسوريا وتحديد الأهداف المهمة ومتابعة نشاطات تنظيم "داعش"، وكان له دورا بارزا في إلحاق الهزائم بهذا التنظيم في كل من سوريا والعراق.