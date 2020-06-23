ردا على خطة "الضم"... قطر تبعث رسائل جديدة إلى إسرائيل

نشر الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن قطر بعثت رسائل إلى إسرائيل عبر عدة قنوات، خلال الأسبوعين الماضيين، للتأكيد أنها لا تنوي استئناف تحويل الأموال إلى قطاع غزة.

1 / דיווחתי הערב במהדורה ב-@newsisrael13 כי ממשלת קטאר העבירה בשבועיים האחרונים מסרים לישראל בכמה ערוצים לפיהם היא לא מתכוונת לחדש את העברת הכספים לעזה "עד שלא יתבהרו הדברים" סביב תכנית הסיפוח בגדה המערבית, כך לפי שני דיפלומטים מערביים שמעורים בנושא — Barak Ravid (@BarakRavid) June 23, 2020

وأكد الصحفي في القناة العبرية "13"، أن التقرير الرئيس، اليوم الثلاثاء، للقناة يتعلق بالرسائل القطرية إلى إسرائيل، التي تقضي بنيتها وقف تحويل الأموال إلى الفلسطينيين في غزة إلى أن يتضح الموقف الإسرائيلي النهائي بشأن خطة ضم الضفة الغربية.

3 / הקטארים לא רוצים להיראות כמי שמסייעים לישראל ומעבירים כספים לעזה בזמן שישראל מספחת שטחים פלסטינים בגדה — Barak Ravid (@BarakRavid) June 23, 2020

وأوضح باراك رافيد، أن قطر لا تريد أن ينظر إليها على أنها تساعد إسرائيل وتقوم بتحويل الأموال إلى قطاع غزة، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن إسرائيل تتخوف من أن وقف تحويل الأموال القطري إلى غزة سيساهم في عودة التصعيد ومسيرات "يوم الأرض" بطول الحدود معها، وكذلك عودة حالات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات الحارقة.

4 / המצב הכלכלי בעזה רק הולך ומידרדר. החשש בישראל הוא שהפסקה של העברת הכסף הקטארי לעזה עלולה להביא להסלמה חמורה ולחידוש שיגור בלוני התבערה והרקטות. אם מוסיפים לכך גם סיפוח ישראלי – מקבלים קוקטייל מסוכן במיוחד. או כמו שבני גנץ אמר - Deep Shit — Barak Ravid (@BarakRavid) June 23, 2020

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويعيش في هذه المستوطنات التي يعتبرها الفلسطينيون والمجتمع الدولي غير قانونية، أكثر من 600 ألف إسرائيلي.