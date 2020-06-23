الجامعة العربية: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، رفضها أي إجراء من شأنه الإضرار بحقوق كافة الأطراف المستفيدة من مياه نهر النيل.

عقدت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لتناول القضية الليبية وأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، أعربت الجامعة عن قلقها الشديد إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة في بعض جوانبها المهمة.

ووفقًا للجريدة المصرية، أكدت الجامعة في الوقت ذاته أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

تأتي تعليقات الجامعة بعدما ناشدت مصر، الدول العربية لدعم تحركاتها في سبيل استئناف مفاوضات سد النهضة ومنع أي طرف من اتخاذ أي إجراءات أحادية.

وقال بيان للخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أكد أمام جامعة الدول العربية أن مصر تناشد الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها من أجل استئناف المفاوضات بحسن نية والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية.