رئيس الوزراء العراقي إلى أمريكا الشهر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل لاستكمال جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.